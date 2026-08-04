La Fiorentina tende la mano ad Antognoni: "Ritiriamo la sua maglia per il Centenario"

Nella stagione 2026/27, quella del Centenario, la Fiorentina, ''in onore di Giancarlo Antognoni'', ritirerà la maglia numero 10: lo ha annunciato il presidente viola Giuseppe B. Commisso attraverso un lungo messaggio postato sui canali ufficiali. ''Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola - ha rimarcato Commisso - E' il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi''.