La Fiorentina tende la mano ad Antognoni: "Ritiriamo la sua maglia per il Centenario"

04 Ago 2026 - 16:35
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© AC Fiorentina

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Nella stagione 2026/27, quella del Centenario, la Fiorentina, ''in onore di Giancarlo Antognoni'', ritirerà la maglia numero 10: lo ha annunciato il presidente viola Giuseppe B. Commisso attraverso un lungo messaggio postato sui canali ufficiali. ''Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola - ha rimarcato Commisso - E' il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi''.

Di qui l'invito rinnovato per il 29 agosto quando, in concomitanza con la partita con il Frosinone, cominceranno le celebrazioni dei 100 anni del club viola. Celebrazioni a cui Antognoni da tempo ha annunciato di non voler presenziare in contrasto con l'attuale dirigenza. Nell'attesa Commisso ha fatto sapere che insieme alla madre Catherine sarà a Firenze a fine agosto per il Centenario, ''per per celebrare la nostra storia e guardare al futuro''. 

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