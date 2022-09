Roma: da Miami arrivano buone notizie su Dybala, Pellegrini contro l'Inter ci sarà

© Getty Images

José Mourinho avrà la risposta definitiva giovedì, quando Paulo Dybala farà rientro a Trigoria dopo la chiamata della Nazionale argentina. L'attaccante, che si è fermato nel riscaldamento pre-gara contro l'Atalanta per un problema al flessore sinistro e che per precauzione ha saltato la prima amichevole dell'Albiceleste contro l'Honduras, si è allenato in gruppo nel ritiro di Miami ed è pronto per tornare a disposizione del ct Scaloni per il secondo test contro la Giamaica, in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Da oltreoceano per la Roma e il tecnico giallorosso arrivano comunque notizie confortanti sulle sue condizioni in vista della sfida di sabato alle 18 a San Siro contro l'Inter.