Roma, che tegola per Fonseca: stagione finita per Kumbulla

ROMA

Grave infortunio al ginocchio in nazionale: il difensore dovrà stare fermo tre mesi

Brutta tegola per Fonseca in vista del rush finale della Roma in campionato. L'infortunio al ginocchio rimediato da Marash Kumbulla con la nazionale albanese si è rivelato infatti più grave del previsto e il difensore non sarà più a disposizione del tecnico giallorosso per questa stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco esterno che costringerà il calciatore a rimanere fermo tre mesi.

Vista la situazione del ginocchio, al momento lo staff medico giallorosso sembra aver optato per una terapia conservativa, escludendo l'intervento chirurgico, ma di sicuro per Kumbulla la stagione è finita. Una pessima notizia per Fonseca, che dovrà dunque fare a meno dell'albanese fino alla fine del campionato, restando con gli uomini contati nel reparto arretrato.