Roma, bufera social sulla nuova felpa... con i colori della Lazio!

L'AUTOGOL

Il club giallorosso ha svelato le maglie e le felpe d'allenamento per la stagione 2024/25 ma i tifosi hanno dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa, ed è subito scattata la polemica

Siamo abituati a vedere le più fantasiose maglie, divise, felpe delle squadre di Serie A: come dimenticare quella rosa shocking della Juventus con la stella nera, della stagione 2011/12, o quella mimetica del Napoli della stagione 2013/14. Divise animalier, maglie celebrative come quella degli azzurri dedicata a Maradona, ma mai con i colori della squadra rivale... fino a ora. La Roma, infatti, ha segnato un terribile autogol ed è stata travolta da una vera e propria bufera social a causa della nuova tuta d’allenamento presentata dai giallorossi e dall’Adidas insieme a felpe e maglie. Una tuta rossa, con alcuni inserti oro, e una vistosa fascia azzurra sovrastata da una bianca! L'immaginazione porta subito ai colori della Lazio e questo non è di certo piaciuto ai tifosi giallorossi. Immediate le proteste e i messaggi dei sostenitori della squadra di De Rossi indignati per questo richiamo. Intasate le bacheche social e non solo. Una scelta poco comprensibile, in molti infatti hanno già richiesto la rimozione dal mercato, e non è detto che non vengano accontentati anche perché c'è un precedente.

Senza andare troppo lontano nel tempo lo scorso anno il Milan fu costretto, dopo le proteste dei tifosi sui social, a rimuovere dallo store online la giacca 2023/24 (presentata con la Puma) con zip e cappuccio, a causa di una manica nerazzurra. L'indumento incriminato, proprio come nel caso della felpa della Roma, richiamava i colori sociali dell'altra squadra della città. Una decisione discutibile, pensando alla grande rivalità tra le due squadre di Milano (e di Roma), uno "scherzo di cattivo gusto" per molti. Così il club, d’accordo con lo sponsor tecnico, aveva tolto il prodotto dal mercato, sostituendolo con i classici colori rossoneri. Anche i profili social dell’Adidas hanno fatto registrare numerose lamentele in poche ore, vedremo se ascolteranno i tifosi e correranno ai ripari intervenendo con rapidità oppure no.