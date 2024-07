Spinazzola saluta la Roma e tratta col Napoli, che stringe anche per Buongiorno  

MOSSE AZZURRE

Conte vuole l'esterno, che lascia i giallorossi dopo 5 anni, e preme per il centrale del Torino

© ipp "Carissimi romanisti. È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma". Comincia così la lettera di addio di Leonardo Spinazzola ai giallorossi dopo 5 anni e il contratto scaduto ieri. "Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest - ha proseguito - Durante il mio tempo a Roma ho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili. In quei momenti bui, ho sempre sentito il vostro sostegno". Ora il suo futuro potrebbe chiamarsi Napoli.

Dopo averlo allenato in Nazionale, Antonio Conte lo vuole anche con addosso l'azzurro Napoli per avere un giocatore di spinta a sinistra ma anche a destra. La trattativa tra le parti è già iniziata e nei prossimi giorni è destinata a proseguire, con il ds Manna e l'agente del giocatore Davide Lippi che stanno cercando un accordo su durata del contratto e ingaggio. Dal canto suo Spinazzola è molto attratto dal progetto Napoli e gradisce la destinazione: per lui un'occasione di rilancio. E il Napoli è anche pronto a stringere per Alessandro Buongiorno che ha già detto sì a Conte (5 anni di contratto con ingaggio a salire tra 3 e 3,5 mln più premi) e che, di ritorno dagli Europei - come riporta Tuttosport - parlerà con il ds granata Vanoli e con il presidente Cairo per sbloccare la trattativa. Per il difensore centrale De Laurentiis ha messo sul piatto 30 milioni più 5 di bonus, il Torino ne chiede 35 + 5.