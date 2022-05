Roma, biglietti della finale in omaggio per chi ha assistito al 6-1 di Bodø

Raggiunta la finale di Conference League, la Roma ha deciso rendere omaggio ai suoi tifosi più fedeli. Il club giallorosso ha infatti annunciato che regalerà i biglietti per l'atto conclusivo della competizione, in programma il 25 maggio a Tirana, ai 166 sostenitori che erano presenti all'Aspmyra Stadion di Bodø lo scorso 21 ottobre, quando i ragazzi di Mourinho caddero 6-1 sotto i colpi del Bodø/Glimt. Un modo per ringraziare chi aveva seguito la squadra nella gelida e sfortunatissima trasferta norvegese.