Roma, Koné: "Con l'Inter non è stata fortuna"

"Roma-Fiorentina è per noi un match decisivo, si tratta di una partita importante". Così Manu Koné, centrocampista della Roma, alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Sport. "Giocheremo contro una squadra forte che sta facendo belle cose in campionato - ha aggiunto -. Noi siamo in un buon momento, non perdiamo da tanto tempo e inoltre giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia". E poi ancora: "Vogliamo una vittoria per guardare verso le posizioni alte della classifica. La vittoria contro l'Inter ci ha mostrato che alla fine siamo molto forti. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato il meglio di sé. Non era facile giocare contro l'Inter e non è stata fortuna. Abbiamo vinto e questo ci dimostra che anche in trasferta possiamo fare bene". Koné ha poi concluso: "Mancano Atalanta e Torino in trasferta e, per me, se abbiamo battuto l'Inter possiamo farlo anche contro di loro".