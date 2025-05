Lecce, Giampaolo: "Dobbiamo tenere il morale alto"

Dopo la sconfitta col Napoli, Marco Giampaolo mastica amaro, ma guarda avanti. "La partita è stata dura e complicata. All'inizio abbiamo fatto fatica a prendere le misure. Il Napoli sa giocare da dietro e creare la superiorità numerica - ha spiegato il tecnico del Lecce -. Poi ci siamo aggiustate e la gara è stata in equilibrio". "La squadra è rimasta unita. Peccato perché le occasioni sono state poche da entrambe le parti come quel calcio di punizione - ha aggiunto -. Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio e ci siamo avvicinati meglio alla porta. Peccato, perché potevamo anche fare risultato. Ma dobbiamo mantenere il morale alto". "L'unica via per raggiungere la salvezza è stare uniti. Sparpagliati non andiamo da nessuna parte", ha proseguito. "Il ricordo di Graziano Fiorita? La squadra ha dovuto fare il suo. Graziano era uno di noi e i ragazzi erano molto legati a lui. Non è stato semplice preparare la partita - ha concluso -. Abbiamo perso un fratello e i calciatori hanno dimostrato il loro attaccamento sia a Bergamo, sia oggi. Abbiamo perso perché i valori sono diversi, non per l'atteggiamento".