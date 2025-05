Napoli, Raspadori: "Vittoria non scontata, ora testa alla prossima gara"

"Ci sono dei gol che vengono ricordati e sono importanti, ma quello che rimane è ciò che c'è dietro, il lavoro che facciamo ogni giorno per vincere partite così. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà, non abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, per noi era una partita molto difficile, non è mai scontato riuscire a portarla a casa". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Lecce. "Sappiamo che siamo alla fine, mancano tre partite, ora c'è un passo da fare con la prossima - ha aggiunto - Dobbiamo metterci in testa che ce ne sono tre ma il prossimo è importante".