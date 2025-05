Intevistato da DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Verona, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris ha parlato delle condizioni di Lautaro in vista del ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona: "Thuram e Dumfries hanno fatto l'impossibile per mettersi a disposizione all'andata e lo stesso farà Lautaro: stabiliremo di giorno in giorno la situazione, ma proverà a rendersi disponibile".