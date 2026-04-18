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Gasperini: "Ranieri? No comment. Concentrato sul finale di stagione"

Il tecnico giallorosso dopo il pari con l'Atalanta: "Ci abbiamo provato sicuramente più noi di loro a vincere"

18 Apr 2026 - 23:32
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"Carnesecchi è stato bravissimo in più occasioni, ci abbiamo provato di sicuro più dell’Atalanta a vincere la partita, poi nel secondo tempo è emersa la stanchezza. Problema scontri diretti? A volte ci son state partite in cui eravamo in vantaggio, altre volte abbiamo fatto ottime gare e comunque abbiamo sempre fatto bene e perso poco". Dopo il pareggio con l'Atalanta che allontana la Roma dalla Champions forse in maniera decisiva, Giampiero Gasperini prova a parlare della partita e del momento della sua squadra ("Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità di formazione che ci ha garantito la tenuta difensiva, poi quando è arrivato Malen abbiamo migliorato la fase offensiva ma peggiorato quella difensiva anche per colpa di qualche infortunio"), ma l'argomento caldo è ancora la lite a mezzo stampa con Claudio Ranieri

Il pubblico dell'Olimpico sembra aver preso posizione, applaudendo il tecnico al momento della lettura delle formazioni ed esponendo diversi striscioni in Curva Sud: "Io sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d’altro - la parole di Gasp - Non ho commentato prima e continuerò a non farlo per rispetto dei nostri tifosi e della gente che viene allo stadio. Stare qui è stata un’esperienza straordinaria, abbiamo ancora cinque partite, abbiamo fatto un buon campionato, dobbiamo lottare ancora, io sono concentrato su questo. Per me questo è stato un anno meraviglioso, sono arrivato tra lo scetticismo, ma la squadra mi ha dato grande disponibilità, mi ha seguito e continua a farlo e il pubblico mi ha dato grandi dimostrazioni d’affetto. Quello che poi sarà tra un mese lo discuteremo. Affronteremo tutte le cose a fine campionato".

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