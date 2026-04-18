Gasperini: "Ranieri? No comment. Concentrato sul finale di stagione"

Il pubblico dell'Olimpico sembra aver preso posizione, applaudendo il tecnico al momento della lettura delle formazioni ed esponendo diversi striscioni in Curva Sud: "Io sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d’altro - la parole di Gasp - Non ho commentato prima e continuerò a non farlo per rispetto dei nostri tifosi e della gente che viene allo stadio. Stare qui è stata un’esperienza straordinaria, abbiamo ancora cinque partite, abbiamo fatto un buon campionato, dobbiamo lottare ancora, io sono concentrato su questo. Per me questo è stato un anno meraviglioso, sono arrivato tra lo scetticismo, ma la squadra mi ha dato grande disponibilità, mi ha seguito e continua a farlo e il pubblico mi ha dato grandi dimostrazioni d’affetto. Quello che poi sarà tra un mese lo discuteremo. Affronteremo tutte le cose a fine campionato".