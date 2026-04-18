Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic

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Gasperini e Palladino raccolgono un punto che non serve a nessuno. Duello da applausi tra Carnesecchi e Malen
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Nella trentatreesima giornata di Serie A arriva un pareggio che serve a poco a Roma e Atalanta, la sfida dell’Olimpico finisce 1-1. Krstovic apre le marcature al 12’, poi Carnesecchi chiude la porta a Soulé e Malen con due grandi parate. Al 45’ Hermoso in girata pareggia i conti, e colpisce poi anche una traversa di testa nella ripresa. La Roma sale a 58 punti e aggancia il Como al quinto posto, l’Atalanta resta settima a quota 54 punti.
LA PARTITA
Roma e Atalanta non si fanno male, il match nella zona calda per la qualificazione alla prossima Champions League finisce 1-1. I bergamaschi sono più vivaci in avvio, e al 12’ riescono a sbloccarla: De Roon recupera palla e innesca Krstovic, che con il destro diagonale potente a mezza altezza buca Svilar e firma l’1-0. Gli uomini di Gasperini reagiscono, ma Carnesecchi è super prima sul sinistro di Soulé e poi a tu per tu con Malen. A pochi istanti dall’intervallo ecco il gol del pareggio: assist di Rensch e girata vincente di Hermoso, per l’1-1 al 45’. Palladino inserisce Zalewski e Bernasconi per avere più freschezza in avvio di ripresa, ma è ancora Malen a spaventare la Dea (altra grande parata di Carnesecchi). Hermoso scheggia la traversa di testa, ma è l’ultimo squillo della sfida. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Roma sale a 58 e aggancia il Como, in quinta (e sesta) posizione. L’Atalanta resta al settimo posto, sempre a -4.
Roma-Atalanta 1-1
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (dal 15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (dal 33’ st Tsimikas); Soulé (dal 26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (dal 15’ st Venturino); Malen. All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (dal 1’ st Ahanor); Bellanova (dal 9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (dal 35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (dal 1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. All. Palladino. A disp. Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca.
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 12’ Krstovic (A), 45’ Hermoso (R).
Ammoniti: Pisilli (R); Ederson (A), Djimsiti (A).
Espulsi: -
L’Atalanta è rimasta imbattuta per otto gare di fila contro la Roma per la prima volta in Serie A (6V, 2N).
Nikola Krstovic è l’unico giocatore ad essere andato in doppia cifra di reti con due club differenti nelle ultime due stagioni di Serie A: 11 con il Lecce nel 2024/25 e 10 con l’Atalanta nel 2025/26.
Nikola Krstovic è andato a segno per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A (vs Inter, Lecce e Roma).
Mario Hermoso ha eguagliato questa sera il proprio record di marcature casalinghe nei Big-5 campionati europei: due, come nel 2018/19 con l’Espanyol e sia nel 2021/22 che nel 2022/23 con l’Atletico Madrid.
La Roma ha pareggiato due delle ultime quattro gare casalinghe di campionato (2V) tanti segni “X” quanti quelli raccolti nelle precedenti 20 sfide interne di Serie A (15V, 3P).
Nessun giocatore ha segnato più gol fuori casa di Nikola Krstovic in questo campionato: otto, come Lautaro Martínez.
L’Atalanta ha vinto non più di cinque delle prime 16 trasferte stagionali di Serie A (cinque in quello attuale) solo per la seconda volta negli ultimi 10 campionati (dal 2016/17) – dopo il 2023/24 (cinque anche in quel caso).
Solo il Pisa (otto) ha pareggiato più trasferte dell’Atalanta in questo campionato: sette.
La Roma non ha vinto un match di campionato dopo avere effettuato almeno nove tiri verso lo specchio (9 vs Atalanta) per la prima volta dal maggio 2022 (pareggio e 16 conclusioni in porta vs Venezia).
La Roma è la squadra contro cui Marten de Roon ha preso parte a più reti fuori casa in Serie A: quattro (3G+1A), segue l’Hellas Verona con tre.
L’Atalanta ha segnato per due primi tempi consecutivi in trasferta in campionato (vs Lecce e Roma) per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso settembre (vs Torino e Juventus).