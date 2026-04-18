Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic

Roma e Atalanta non si fanno male, il match nella zona calda per la qualificazione alla prossima Champions League finisce 1-1. I bergamaschi sono più vivaci in avvio, e al 12’ riescono a sbloccarla: De Roon recupera palla e innesca Krstovic, che con il destro diagonale potente a mezza altezza buca Svilar e firma l’1-0. Gli uomini di Gasperini reagiscono, ma Carnesecchi è super prima sul sinistro di Soulé e poi a tu per tu con Malen. A pochi istanti dall’intervallo ecco il gol del pareggio: assist di Rensch e girata vincente di Hermoso, per l’1-1 al 45’. Palladino inserisce Zalewski e Bernasconi per avere più freschezza in avvio di ripresa, ma è ancora Malen a spaventare la Dea (altra grande parata di Carnesecchi). Hermoso scheggia la traversa di testa, ma è l’ultimo squillo della sfida. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Roma sale a 58 e aggancia il Como, in quinta (e sesta) posizione. L’Atalanta resta al settimo posto, sempre a -4.