Massara dribbla le tensioni Ranieri-Gasp, ma la Sud contesta: "La Roma prima di tutto"

"La dialettica esiste in tutti i club e devo dire che noi siamo tutti concentrati. Anche quando ci sono dei confronti, che sono quotidiani, sono esclusivamente orientati alla crescita della squadra, al miglioramento dell'organico e alla possibilità di far crescere questo gruppo". Così Ricky Massara, ds della Roma, ha dribblato le voci sulle tensioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. "Siamo veramente tutti focalizzati in questo senso e assolutamente non c'è nessun tipo di problema", ha aggiunto. E poi ancora: "Siamo tutti concentrati sul campo. La squadra e tutte le componenti del club sono assolutamente determinate e vogliose di concludere bene questo campionato. C'è un grande obiettivo potenzialmente in palio, che passa anche da partite difficili come quella di stasera, e ci auguriamo di fare una prestazione solida. In questo devo dire che la squadra è molto seria e ha sempre dimostrato di essere molto concentrata sul campo".