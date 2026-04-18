Massara dribbla le tensioni Ranieri-Gasp, ma la Sud contesta: "La Roma prima di tutto"
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"La dialettica esiste in tutti i club e devo dire che noi siamo tutti concentrati. Anche quando ci sono dei confronti, che sono quotidiani, sono esclusivamente orientati alla crescita della squadra, al miglioramento dell'organico e alla possibilità di far crescere questo gruppo". Così Ricky Massara, ds della Roma, ha dribblato le voci sulle tensioni tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. "Siamo veramente tutti focalizzati in questo senso e assolutamente non c'è nessun tipo di problema", ha aggiunto. E poi ancora: "Siamo tutti concentrati sul campo. La squadra e tutte le componenti del club sono assolutamente determinate e vogliose di concludere bene questo campionato. C'è un grande obiettivo potenzialmente in palio, che passa anche da partite difficili come quella di stasera, e ci auguriamo di fare una prestazione solida. In questo devo dire che la squadra è molto seria e ha sempre dimostrato di essere molto concentrata sul campo".
Se Massara dribbla le tensioni, la Curva Sud invece prende posizione e prima della sfida all'Atalanta ha esposto alcuni striscioni: "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome… siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria". E poi: "Proprietà muta, dirigenza chiacchierona: chi pensa al bene della nostra ASRoma?". E ancora: "Adesso basta! La Roma prima di tutto… e di tutti".