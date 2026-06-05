Inter-Juve, Chivu: "Contro Bastoni cose mai viste. Kalulu allunga la mano verso lui"

Cristian Chivu è tornato sull'esultanza di Bastoni dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juve: "Il protocollo Var non poteva intervenire ma io continuo a dire che Kalulu allunga la mano verso di lui, il tocco è leggerissimo ma nelle interviste post-partita dovevo dire che quello che avevo visto". A proposito delle dichiarazioni a caldo: "Il mio giocatore era stato messo in piazza per tirargli i sassi, non piaceva che tanti ex giocatori non riuscivano a capire la componente emozionale di un match del genere. Ho dovuto scegliere cosa dire, anche se era successa la cosa peggiore per me viste le mie parole della vigilia (quando aveva detto che gli allenatori non parlano mai quando ricevono 'favori arbitrali', ndr). Ma aveva bisogno di essere difeso".
Poi, nell'intervista a Dazn, parla di tutto ciò che ne è scaturito dopo: "Contro Ale c'è stata una gogna mediatica mai vista prima, non avevo mai visto cose del genere. Il messaggio che mi ha mandato la mattina dopo vale più di ogni cosa al mondo. Lui ci ha messo la faccia, i suoi compagni hanno apprezzato quello che ha dato in quel periodo, anche dopo che si era fatto male nel derby".