Retroscena Totti: "Ilary mi voleva al Real, restare a Roma scelta di cuore"

"Sono sempre stato tifoso della Roma, è sempre stato il mio sogno giocare nella Roma con il numero dieci e la fascia di capitano. Una volta che sono riuscito a ottenere questo sogno me lo sono tenuto stretto". Così Francesco Totti, bandiera della Roma, nel corso di un'intervista al magazine sportivo spagnolo 'Libero'. L'ex capitano giallorosso ha parlato anche della possibilità mai concretizzatasi di passare al Real Madrid: "Nel 2004 mi scadeva il contratto con la Roma e ci sono stati alcuni problemi con il presidente per altri motivi. Mi avrebbero dato qualsiasi cosa per andare al Real Madrid. Qualsiasi. Tranne la fascia di capitano perché c'era Raul che era il simbolo", ha raccontato Totti. Nel 2004 "Ilary mi spingeva verso Madrid, mi diceva che avrebbe lasciato tutto e mi avrebbe seguito. Alla fine è stata una scelta di cuore, verso i tifosi, gli amici e la famiglia".