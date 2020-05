Roma, Totti e Ilary a spasso per Roma

A spasso per Roma come due fidanzatini nella loro città. Ecco Francesco Totti e Ilary Blasi insieme nella Città Eterna con mascherina nera e stile decisamente dark. Difficile così anche riconoscerli. L'ex capitano e bandiera della Roma e sua moglie si sono fatti fotografare nello scenario mozzafiato di Fontana di Trevi e il post "Detto... fatto" con riferimento al fatto che per il prima volta, appunto, è riuscito a girare per la città senza essere riconosciuto.