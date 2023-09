Rabbia Mourinho per il rigore al Milan: in silenzio dopo la gara

© Getty Images

Resta in silenzio José Mourinho dopo la sconfitta della Roma all'Olimpico contro il Milan nella sfida valida per la terza giornata di campionato. Il tecnico giallorosso, che tornava a sedersi in panchina dopo le due giornate di squalifica nei primi due turni, ha reagito con rabbia dopo il rigore assegnato al 9' al Milan dall'arbitro Rapuano - richiamato dal Var Irrati - per il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek: un applauso diretto alla panchina e poi il gesto del 'tuffo'. "Mourinho era arrabbiato alla fine? Siamo tutti arrabbiati quando si perde", ha detto Bryan Cristante.