Roma, Mourinho vuole Totti in società: l'idea per il suo ruolo

SUGGESTIONE

Il tecnico portoghese vorrebbe l'ex capitano per parlare degli arbitri al posto suo e per i consigli nello spogliatoio

Francesco Totti di nuovo alla Roma è qualcosa che i tifosi giallorossi stanno aspettando ormai da tempo. José Mourinho, che sta vivendo un momento complicato dal punto di vista dei risultati in campionato e non solo, starebbe pensando a un ruolo particolare per l'ex capitano. L'idea del portoghese è di avere una figura societaria che possa intervenire per far sentire la voce della Roma con gli arbitri e per questo ruolo vorrebbe proprio Totti.

Al momento è una suggestione riportata da Repubblica.it, ma da sempre lo Special One nelle sue avventure in panchina ha chiesto e ottenuto un giocatore ben inserito nell'ambiente per interagire meglio con i vari aspetti di campo e non. Al momento questa figura non gli è ancora stata concessa alla Roma, ma viste le difficoltà a dover interpretare più ruoli diversi oltre a quello dell'allenatore, sarebbe tentato di chiamare in soccorso Francesco Totti.

07 set 2023

Non solo per parlare con gli arbitri e far sentire ufficialmente la voce della Roma in caso di episodi controversi, ma anche per sfruttare i consigli della leggenda giallorossa nello spogliatoio e far valere il suo carisma anche nelle relazioni con i media.

Mourinho, infatti, è piuttosto stanco di doversi occupare anche di questioni non strettamente legate al campo di allenamento e avrebbe bisogno di un aiuto da una persona che i campi di Trigoria e i corridoi della Serie A li conosce più che bene.

