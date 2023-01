Roma, Mourinho: "Zaniolo vuole andare via, ma penso che il 1° febbraio sarà qui"

José Mourinho si gode la vittoria con lo Spezia e dice la sua sul caso Zaniolo. "Ha parlato il direttore e ne ha parlato bene. L'importante è che abbiamo vinto la partita, poi vedremo cosa succederà. La mia sensazione è che l'1 febbraio sarà qua, esiste la volontà di Zaniolo di andare via ma questo non significa che andrà via - ha spiegato lo Special One ai microfoni di Dazn -. Ho questa sensazione, perché Nicolò è un giocatore importante e le cose che stanno sul tavolo sono impossibili da accettare per la società. Al momento non c'è niente. Ho un ottimo rapporto con lui, se rimarrà sarà un giocatore in più. Devo accettare che lui voglia andare via, ma dov'è la proposta per la Roma? Se Nicolò va via, qualcuno deve venire. Non può andare via in cambio di niente. Mi spiace che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, cerca solo di difendere gli interessi della Roma".