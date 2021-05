Mourinho, due cuori giallorossi su un post della Roma

Che Josè Mourinho si sentisse già romanista lo aveva dimostrato subito dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione: prima un "Daje" e poi una cover del cellulare già in linea con i colori del suo futuro prossimo. E anche nella serata dell'addio all'Europa League in semifinale, lo Special One ha voluto far sentire la sua vicinanza a quella che tra qualche mese sarà la sua squadra con due cuori giallorossi a commento di un post sul profilo Instagram ufficiale della Roma.