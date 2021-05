Josè Mourinho già romanista: "Daje, qui per la passione dei tifosi"

le prime parole

Mourinho: "Una società storica e ambiziosa"

Josè Mourinho è già romanista. Su Instagram sono arrivate le prime parole da allenatore della Roma: "Daje. l’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione". Il tecnico portoghese, da poco esonerato dal Tottenham, è stato convinto anche da Friedkin: "Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire".

Lo Special One è già pronto a iniziare: "Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione".

Due giorni fa Mourinho aveva lasciato un indizio: "Se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte”. Ecco, Josè non ci ha pensato e ha detto sì alla Roma.