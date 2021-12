Mou perde pezzi: out anche El Shaarawy, Roma in emergenza contro l'Inter

In casa Roma è emergenza piena in vista del big match contro l'Inter. Oltre all'infortunato Pellegrini e agli squalificati Abraham e Karsdorp, José Mourinho sabato non potrà contare infatti anche sul dinamismo e la corsa del jolly El Shaarawy. Nel corso della gara contro il Bologna, il Faraone ha rimediato una lesione di primo grado al polpaccio destro e dovrà rimanere fermo per circa tre settimane, chiudendo in anticipo il suo 2021 calcistico. Una pessima notizia per lo Special One, che contro i nerazzurri dovrà inventarsi qualcosa per rimediare alle assenze.

Getty Images