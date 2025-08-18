Logo SportMediaset
Argentina, i convocati di Scaloni: torna Carboni, presenti 4 "italiani"

18 Ago 2025 - 19:02
© Getty Images

© Getty Images

Ci sono quattro 'italiani' nella lista dei 31 convocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le partite di settembre delle qualificazioni mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Si tratta del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, Nicolas Paz del Como, Valentin Carboni del Genoa e Nico Gonzalez della Juventus. Questi i convocati dell'Albiceleste:

PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Olympique Marsiglia);

DIFENSORI: Cristian Romero (Tottenham); Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lione), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Olympique Marsiglia);

CENTROCAMPISTI: Alexis Mac Allister (Liverpool), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa);

ATTACCANTI: Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Tigres), Julián Alvarez (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), José 'Flaco' Lopez (Palmeiras). (ANSA).

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

Verona-Cerignola: partita integrale

Verona-Cerignola: i calci di rigore

90' 1 | Gol di Angel Maza (Verona-Cerignola 1-1)

55' | Gol di Bradaric (Verona-Cerignola 1-0)

36' | Gol di Artistico (Spezia-Sampdoria 1-1)

34' | Gol di Henderson (Spezia-Sampdoria 0-1)

Cerignola come le Hawaii: il look dei tifosi del Verona

DICH BORANGA PER SITO 18/8 DICH

Messi, Muller ma non solo

Manu Konè uomo mercato

Juve, che forza David

Altro che rivoluzione

Lukaku, lungo stop

Le partite di oggi

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

