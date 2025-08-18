Argentina, i convocati di Scaloni: torna Carboni, presenti 4 "italiani"

© Getty Images
Ci sono quattro 'italiani' nella lista dei 31 convocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le partite di settembre delle qualificazioni mondiali contro Venezuela ed Ecuador. Si tratta del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, Nicolas Paz del Como, Valentin Carboni del Genoa e Nico Gonzalez della Juventus. Questi i convocati dell'Albiceleste:
PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Olympique Marsiglia);
DIFENSORI: Cristian Romero (Tottenham); Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lione), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Olympique Marsiglia);
CENTROCAMPISTI: Alexis Mac Allister (Liverpool), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa);
ATTACCANTI: Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Tigres), Julián Alvarez (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), José 'Flaco' Lopez (Palmeiras). (ANSA).
