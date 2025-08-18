Logo SportMediaset
Razzismo, Infantino: "In Germania cose inaccettabili"

18 Ago 2025 - 19:23

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha condannato gli insulti razzisti che si sono verificati nello scorso fine settimana durante due partite della Coppa di Germania, definendoli "inaccettabili". "Mi ripeto e continuerò a farlo. Non c'è posto per il razzismo nel calcio", le parole di Infantino riferite in una nota della Fifa. Ieri una partita tra la squadra di casa del Lokomotiv Lipsia e lo Schalke 04 è stata interrotta dopo che l'ala della formazione ospite Christopher Antwi-Adjei ha riferito all'arbitro di essere stato fatto oggetto di insulti razzisti da un settore del pubblico di casa. Un annuncio diffuso dagli altoparlanti dello stadio ha condannato quanto accaduto, ma quando la partita è ripresa, Antwi-Adjei è stati ripetutamente fischiato dal pubblico di casa e il Lokomotiv ha presentato le sue scuse più tardi. Sempre domenica, un giocatore del Kaiserslautern, squadra ospite, ha denunciato abusi razziali da parte di un membro della tifoseria dell' Eintracht di Stahnsdorf. Infantino ha affermato che la Fifa "continuerà a monitorare attentamente questi episodi" e ha promesso di collaborare con la Federazione calcistica tedesca (Dfb) "nella lotta contro il razzismo".

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

Verona-Cerignola: partita integrale

Verona-Cerignola: i calci di rigore

90' 1 | Gol di Angel Maza (Verona-Cerignola 1-1)

55' | Gol di Bradaric (Verona-Cerignola 1-0)

36' | Gol di Artistico (Spezia-Sampdoria 1-1)

34' | Gol di Henderson (Spezia-Sampdoria 0-1)

Cerignola come le Hawaii: il look dei tifosi del Verona

Boranga in campo a 83 anni: "Il mio segreto? Mi alleno e mangio bene""

Messi, Muller ma non solo

Manu Konè uomo mercato

Juve, che forza David

Altro che rivoluzione

Lukaku, lungo stop

Le partite di oggi

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

