Amichevoli: la Roma fa 2-2 con il Neom, Gasperini ritrova Dybala

ROMA-NEOM 2-2

Reduce dalla vittoria di misura contro l’Everton – firmata Soulé – nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium di Liverpool, la Roma accoglie i sauditi del Neom al Benito Stirpe di Frosinone, sede dell’ultima amichevole precampionato per i giallorossi. Gasperini schiera titolare dal primo minuto Paulo Dybala, che torna così in campo per la prima volta dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima parte dello scorso campionato, e ritrova pure N’Dicka. La prima grande vera occasione è però per il Neom e porta la firma dell’ex Lione Lacazette, fermato da un attento Svilar al 18’. Scampato il pericolo, la Roma stappa quindi la sfida con Cristante al 25’, sfruttando un grossolano errore di Bulka sul cross di Angeliño. Il vantaggio giallorosso dura però soltanto pochi secondi, visto che l’ex West Ham Benrahma sigla l’immediato 1-1. Soulé però non ci sta e al 33’ riporta avanti la Roma su assist di Rensch, ma Abdi pareggia nuovamente per i sauditi, dopo un pasticcio della difesa capitolina al 38’. Rensch colpisce poi un palo, mentre al 55’ termina la partita di Paulo Dybala, il cui principale obiettivo era quello di testare la propria tenuta fisica in vista dell’inizio della Serie A. Nell’ultima mezz’ora il ritmo cala e il Neom trova un altro gol all’85’ con Lacazette, annullato però per un fuorigioco. Si chiude quindi con un 2-2 la preseason della Roma, attesa ora dall’esordio in campionato contro il Bologna.