Calcio

Coppa Italia, le ufficiali di Spezia-Sampdoria: sfida tra Coda e Artistico

18 Ago 2025 - 18:01

Sono state ufficializzate le formazioni della sfida di Coppa Italia tra Spezia e Sampdoria, in programma alle 18:30 e valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. 

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari, Aurelio; Di Serio, Artistico.
A disposizione: Leonardo, Crespi, Zurkowski, Insignito, Bertoncini, Onofri, Soleri, Corradini, Comotto, Hristov, Giorgieschi, Lorenzelli, Kouda, Djankpata.
Allenatore Luca D’Angelo

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Ferri, Bellemo, Henderson, Benedetti; Sekulov, Coda.
A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Giordano, Ioannou, Malanca, Casalino, Conti, Girelli, Ricci, Cuni, La Gumina, Narro, Pedrola.
Allenatore: Massimo Donati

