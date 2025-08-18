Logo SportMediaset
Inghilterra: insulti razzistia Semenyo, tifoso bandito a vita da stadi

18 Ago 2025 - 18:23

L'uomo arrestato con l'accusa di aver lanciato insulti a sfondo razziale l'attaccante del Bournemouth Antoine Semenyo durante la partita inaugurale della Premier League è stato bandito da tutti gli stadi di calcio del Regno Unito. Il match di venerdì scorso contro il Liverpool ad Anfield, è stato brevemente interrotto nel primo tempo dopo che Semenyo ha segnalato l'accaduto all'arbitro. Oggi la polizia del Merseyside ha reso noto che un uomo di 47 anni di Liverpool è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato il giorno successivo alla partita con l'accusa di reato aggravato da razzismo contro l'ordine pubblico. Come parte delle condizioni della sua libertà su cauzione, non può assistere ad alcuna "partita di calcio regolamentata" (ovvero dei vari campionati) nel Regno Unito e non gli è(ANSA-AFP).

