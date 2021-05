Mou-Conte, che polemiche in Premier: tra scommesse e demenza senile

VECCHI ATTRITI

I due si sono punzecchiati per oltre un anno prima della pace del maggio 2018

José Mourinho nella sua lunga carriera ha polemizzato e litigato un po' con tutti. Non ha fatto eccezione Antonio Conte, con cui in Premier League sono volate parole grosse quando il primo allenava il Manchester United e il secondo il Chelsea. Ad accendere la miccia nell'ottobre 2016 l'esultanza dell'attuale allenatore dell'Inter dopo un 4-0 ai Red Devils. "Non si esulta così sul 4-0, puoi farlo sull'1-0 altrimenti è un'umiliazione per noi" le parole dello Special One. "Io sono stato calciatore e quindi so come comportami in campo. Non è successo niente con José, anche perché il mio comportamento mi è sembrato normale: non ho sbeffeggiato nessuno, io pretendo sempre rispetto" le risposta del tecnico salentino. Da allora tanti colpi bassi e qualche mancanza di stile fino alla pace nel maggio 2018 prima della finale di FA Cup. Getty Images

LE POLEMICHE AI TEMPI DELLA PREMIER

MARZO 2017

Mourinho: "Finché al Chelsea non avranno un allenatore che vinca 4 Premier, io resterò il numero 1".

Conte: "Hazard ha preso calci per tutta la partita, questo non è calcio, non è tattica".

LUGLIO 2017

Conte: "Vogliamo evitare di finire la stagione come con Mourinho, gli ultimi due allenatori a vincere la Champions sono stati esonerati".

Mourinho: "Potrei rispondere in tanti modi, ma non voglio perdere i capelli a parlare di Conte...".

OTTOBRE 2017

Mourinho: "Non parlo mai degli infortuni. Altri giocatori se hanno un giocatore rotto piangono, piangono, piangono...".

Conte: "Troppe volte Mourinho pensa a quello che succede da noi. Si concentri sulla sua squadra".

GENNAIO 2018

Mourinho: "Se non mi comporto come un pagliaccio in panchina non vuol dire che abbia perso la passione".

Conte: "Forse parlava di quello che faceva lui in passato. Se uno dimentica quello che ha fatto, si chiama demenza senile".

Mourinho: "Ho commesso errori in passato e di sicuro ne farò anche in futuro, ma so che non sarò mai squalificato per le scommesse".

Conte: "Chi offende in questo modo è un piccolo uomo".

