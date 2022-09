Mou a tutto campo: "Avrò sempre la stessa voglia di vincere. Totti, un simbolo"

Ritrovare la sua Inter è l'occasione, per José Mourinho, di tornare a rivivere antichi successi e vecchi amori. La Gazzetta dello Sport ne ha raccolto le confidenze alla vigilia di una partita che, al di là, della mozione degli affetti, significa molto per la sua Roma. Lo storico triplete, comunque, non è in cima alla classifica delle vittorie che gli hanno dato più emozioni: "Per me è impossibile scegliere, ogni vittoria è speciale e ogni trofeo unico a suo modo. Per questo la mia voglia di vincere non andrà mai via".