Leicester-Roma, Mourinho: "Qualche mese fa avremmo perso"

Il tecnico giallorosso dopo la sfida al King Power Stadium: "La finale sarà a Roma, non a Tirana"

La Roma è uscita con un prezioso 1-1 dall'andata della semifinale di Conference League in casa del Leicester e ora, anche se i gol in trasferta non avranno il valore del passato, il discorso per la finale verrà chiuso all'Olimpico: "La finale sarà a Roma, non a Tirana. Sarà bellissimo - ha commentato nel postpartita Mourinho -. Ho la fama di essere poco umile, ma qualche mese fa avremmo perso questa partita. Il pareggio è accettabile". Getty Images

La Roma ha giocato con coraggio in Inghilterra, cercando di tenere il ritmo dei padroni di casa: "Non abbiamo fatto benissimo con la palla tra i piedi, perdendone molte volte il possesso. Finché avevamo energia abbiamo pressato alto, poi ci siamo abbassati troppo - ha commentato a Sky -. Detto questo tutti i tifosi avrebbero firmato per giocarsi l'accesso alla finale in casa all'Olimpico, ma io non sorrido. Però devo pensare anche al Bologna e restare concentrati perché voglio avere la certezza di qualificarmi alla prossima Europa League con il campionato, senza aspettare la Conference".