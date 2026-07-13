Roma e calciomercato, Gasperini apre la stagione: "Ora accelerazioni importanti"

Uno dei nodi principali sul fronte partenze riguarda Manu Koné la cui cessione potrebbe intersecarsi con le esigenze di bilancio della società. Gasp ha ammesso che "la Roma ha anche la necessità di ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti". Pur sperando che il piazzamento europeo bastasse, ha aggiunto: "mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società" e che "ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane".