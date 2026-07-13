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Roma e calciomercato, Gasperini apre la stagione: "Ora accelerazioni importanti"

Al raduno della Roma a Trigoria, Gian Piero Gasperini fa il punto sul mercato, l'arrivo dei Friedkin e gli obiettivi stagionali tra Champions e scudetto

13 Lug 2026 - 09:35
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Nel giorno del raduno a Trigoria, la Roma pianifica il proprio futuro tra le ambizioni per la nuova stagione e le risposte immediate attese dal calciomercato. Gian Piero Gasperini ha delineato le strategie giallorosse, evidenziando l'importanza delle prossime mosse societarie, parlando a Radio Anch'io Sport.

Importanza dettata anche dalla presenza della proprietà: "I Friedkin ci raggiungeranno, sarà fondamentale e determinante la loro presenza poiché il mercato è fatto di velocità e risposte immediate". A tal proposito l'allenatore giallorosso dribbla la domanda su Greenwood, ormai sfumato: "A giugno il mese è stato paralizzato dal Mondiale, da questa settimana inizierà il vero mercato un po’ per tutte e tutte le squadre mi sembrano belle agguerrite". L'obiettivo dichiarato resta quello di "rinforzare questa squadra e dare risposte all'entusiasmo di una città che in poche ore ha fatto tantissimi abbonamenti".

Uno dei nodi principali sul fronte partenze riguarda Manu Koné la cui cessione potrebbe intersecarsi con le esigenze di bilancio della società. Gasp ha ammesso che "la Roma ha anche la necessità di ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti". Pur sperando che il piazzamento europeo bastasse, ha aggiunto: "mi auguravo che tornare in Champions fosse sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società" e che "ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane".

Sul fronte dei rinnovi, l'attenzione è tutta per il futuro di Dybala: quando arriverà l'annuncio ufficiale? "Sinora ci siamo goduti un po' l'estate, ma credo che da oggi pomeriggio saranno i blocchi di partenza e ci saranno accelerazioni importanti".

La Roma riparte con una forte spinta emotiva derivante dall'ottimo finale della scorsa annata. Il mister giallorosso non ha nascosto la grande carica del gruppo alle porte del nuovo campionato: "È finito il campionato e ripartiamo, c’è tanta voglia di farlo è chiaro che il finale dell'anno scorso ci ha lasciato molto entusiasmo e voglia di riproporci e ripartire tutti insieme". Parlando della lotta al vertice, l'allenatore indica l'Inter come favorita e traccia la strada per i suoi: "La Roma deve continuare il suo percorso e cercare di rimanere in alto. Dovremo stare dentro alla competizione che ti permette di rinforzarti per bene ogni anno (la Champions, ndr);se riesce a farlo per più anni allora può ambire a puntare anche allo scudetto".

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