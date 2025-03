Roma, Hummels punge Ranieri: "L'Oscar per la vacanza più lunga va a..."

Si potrebbe parlare di "Vacanze Romane". Matts Hummels come Audrey Hepburn nel film cult del 1953 targato William Wyler. Il centrale tedesco ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto per le strade (e i ristoranti) di Roma. Scatti da vero e proprio turista (come era la principessa Anna nella celebre pellicola) accompagnati però da una caption al veleno: "E l'Oscar per la vacanza più lunga va a...". Una frecciatina diretta al suo allenatore, Claudio Ranieri che, dopo la sconfitta in Coppa Italia a Milano contro il Milan, aveva dichiarato che per il match in trasferta a Venezia non avrebbe convocato Hummels e Paredes, due tra i giocatori più "esperti" nella rosa dei giallorossi, per concedergli "un po' di riposo e un po' di tempo da passare con le rispettive famiglie". Una gestione che non stupirebbe, visto appunto l'età dei giocatori e l'importanza che entrambi avevano assunto nello scacchiere del tecnico romano, non fosse che da quel momento Mats Hummels non ha quasi più visto il campo: nelle successive sei partite è arrivata una sola presenza, contro il Monza. Va detto che in questo periodo di assenza del centrale ex Dortmund la Roma è rimasta imbattuta con ben cinque vittorie e un pareggio. Un filotto che potrebbe aver convinto Ranieri di aver trovato una quadra senza Hummels.