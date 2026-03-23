Gasperini, un silenzio che fa rumore: divergenze con la dirigenza, ma la squadra è con lui

La Roma ha battuto il Lecce e si è riportata in scia al Como, agganciando la Juventus nella volata per un posto nella prossima Champions League. Ma a fare rumore è stato il silenzio post partita del tecnico giallorosso (che già non aveva parlato alla vigilia della sfida di domenica). Ufficialmente per un abbassamento di voce, ma l'impressione è che dietro ci sia qualcos'altro. Come raccontano Gazzetta e Messaggero, infatti, al rientro negli spogliatoi ci sarebbe stata parecchia tensione negli spogliatoi, con Gasp che ha deciso di lasciare l'Olimpico in fretta e furia. Gli ultimi risultati hanno fatto crescere il nervosismo tra il tecnico e alcuni elementi della dirigenza, a partire dai Friedkin e Massara.