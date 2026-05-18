Italia, Abodi: "No al Mondiale responsabilità di tutti, un po' anche mia"

18 Mag 2026 - 21:52

"Un ringraziamento va anche a Gravina che ha fatto un passo indietro assumendosi la responsabilità che è di tutti, anche un po' la mia perché non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo a partire da quello sperato, ossia andare ai Mondiali". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di "Athora Game On - All Stars Night", evento voluto da Serie A Women e Athora Italia, title partner del campionato, sulla mancata qualificazione ai Mondiali. Sulla corsa alla presidenza della Figc il ministro sottolinea come "bisogna mettersi intorno a un tavolo, l'assemblea federale si esprima su quello che è l'appuntamento elettorale. Faccio in bocca al lupo al mio amico fraterno Abete e a Giovanni Malagò, diversamente amico perché si è amici anche quando la si pensa in maniera differente. Mi auguro che il nuovo consiglio federale, che non sarà molto diverso da quello di prima, sappia produrre ciò che il vecchio ciclo non ha saputo produrre. Non tutti ci siamo trovati in sintonia, noi fino all'ultimo abbiamo sperato e pregato laicamente di andare ai Mondiale così come faremo in ogni occasione e per tutte le discipline", ha concluso. 

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