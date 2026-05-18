Torna il Festival della Serie A a Parma, ecco quando sarà svelato il nuovo calendario

18 Mag 2026 - 19:22

Torna a Parma dal 5 al 7 giugno il 'Festival della Serie A': l'evento, giunto alla terza edizione, sarà itinerante nel cuore della città emiliana. "Sono occasioni per ripercorrere la storia del calcio in Italia con i protagonisti del passato, è anche un modo per trasmetterla alle generazioni più giovani" commenta il sindaco Michele Guerra a margine della presentazione nella Sala del Consiglio Comunale. Dopo l'evento d'apertura, venerdì 5 giugno alle 18.30 è prevista la presentazione del calendario della Serie A 2026/27 al Teatro Regio. La kermesse si chiuderà alla domenica con il premio "Legendary Player" conferito ad Alessandro Del Piero

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"Il Festival è come un grande romanzo popolare, coinvolge generazioni diverse, ed è nato con l'obiettivo di aprire un momento di confronto a fine stagione per scambiarsi idee e stimoli" spiega l'ad di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. Sotto ai Portici del Grano ci sarà una mostra dedicata ai momenti più iconici, passati e presenti, dei Club della Serie A 25/26. Il Parco Ducale ospiterà un torneo esibizione in collaborazione con la Kings League. "Nella grande stagione della Sport Valley abbiamo più di 100 eventi, dalle Finals di Coppa Davis a Bologna, al Motomondiale e all'Eurovolley a Modena. Il Festival della Serie A è centrale, connubio perfetto tra l'evento sportivo e le occasioni di racconto e ricerca di confronto sulle priorità dello sport nazionale" ha spiegato il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Gianmaria Manghi. 

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