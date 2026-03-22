ROMA-LECCE 1-0

Serie A, Roma-Lecce 1-0: Robinio Vaz firma l'aggancio al quinto posto della Juve

Il francese entra e di testa fa vincere Gasperini: è a -3 dal Como quarto. Di Francesco agganciato da Giampaolo

22 Mar 2026 - 20:17
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Nella trentesima giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 il Lecce, torna alla vittoria in campionato e aggancia la Juventus al quinto posto, con il Como quarto a +3.

All'Olimpico, nel primo tempo la formazione di Gasperini si vede annullare un gol a Pisilli per fuorigioco a inizio azione di Pellegrini. Nella ripresa, la mossa decisiva arriva dalla panchina: al 51', infatti, Robinio Vaz entra al posto di El Aynaoui e di testa su assist di Hermoso batte Falcone sul primo palo.

Sono poi le parate del portiere dei salentini a tenere in bilico il risultato, che però non cambia: la Roma arriva alla sosta a pari punti (54) con la Juventus e a Pasqua sfiderà l'Inter a San Siro. Il Lecce, invece, non riesce a staccare la Cremonese: Giampaolo e Di Francesco sono a quota 27.

IL TABELLINO
ROMA-LECCE 1-0
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1' st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui (6' st Robinio Vaz), Tsimikas (30' st Angelino); Pisilli, Pellegrini (34' st Venturino); Malen (30' st Arena). A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani (40' st Sala), Ngom; Pierotti (40' st Helgason), Gandelman (16' st Fofana), Banda (22' st Ndri); Stulic (16' st Cheddira). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Jean, Marchwinski. All.: Di Francesco
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 12' st Robinio Vaz
Ammoniti: Angelino (R), Pierotti (L), Pisilli (R), Veiga (L)

LE STATISTICHE

- Solamente Milan e Lione (sette ciascuna) hanno vinto più partite per 1-0 rispetto alla Roma in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso (sei, come Angers e Lille) - i giallorossi sono tornati a vincere con questo esatto punteggio in Serie A per la prima volta dal 15 dicembre scorso (1-0 vs Como).

- La Roma ha vinto almeno 17 delle prime 30 partite disputate in un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nelle ultime otto stagioni, dopo il 2022/23 (17 anche in quel caso).

- Robinio Vaz è il secondo giocatore nato dal 2007 in avanti a segnare in Serie A, dopo Francesco Camarda (classe 2008).

- Robinio Vaz (cinque) è assieme a Lamine Yamal (14) e Luka Vuskovic (cinque) uno dei tre giocatori nati dal 2007 in avanti che hanno segnato almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso.

- Robinio Vaz (19 anni e 33 giorni) è il quinto giocatore straniero più giovane a trovare il gol con la maglia della Roma in Serie A, dopo Dean Huijsen (18 anni e 297 giorni), Felix Afena-Gyan (18 anni e 306 giorni), Umar Sadiq (18 anni e 321 giorni) e Nico Lopez (18 anni e 330 giorni).

- Robinio Vaz è tornato al gol in una gara ufficiale per la prima volta dal 29 ottobre scorso (doppietta vs Angers in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia) interrompendo una striscia di 17 incontri di fila senza reti tra tutte le competizioni.

- Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più partite casalinghe della Roma (otto, come il Como) nel campionato di Serie A in corso.

- Nessuna squadra ha perso più partite in trasferta nel 2026 rispetto al Lecce (sei, come la Cremonese) nel campionato di Serie A in corso.

- Il Lecce ha perso sei delle ultime sette trasferte disputate in Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare esterne disputate nel massimo torneo (3V, 4N).

- Quello per Robinio Vaz è il sesto assist servito in carriera da Mario Hermoso con club dei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni, il primo dal novembre 2023 (vs Mallorca con l’Atletico Madrid).

- La Roma ha vinto tre partite di fila senza subire gol contro il Lecce per la prima volta nella sua storia in Serie A.

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