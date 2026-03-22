Serie A, Roma-Lecce 1-0: Robinio Vaz firma l'aggancio al quinto posto della Juve

- Robinio Vaz (19 anni e 33 giorni) è il quinto giocatore straniero più giovane a trovare il gol con la maglia della Roma in Serie A, dopo Dean Huijsen (18 anni e 297 giorni), Felix Afena-Gyan (18 anni e 306 giorni), Umar Sadiq (18 anni e 321 giorni) e Nico Lopez (18 anni e 330 giorni).