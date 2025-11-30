Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale donne verso sfida con Usa, Soncin: Servono qualità e ferocia"

30 Nov 2025 - 20:43

Nel quartier generale di Fort Lauderdale, bagnato da una pioggia incessante, la Nazionale Femminile continua a lavorare in vista dell'ultimo appuntamento di un 2025 intenso e al tempo stesso molto emozionante. Dopo il grande Europeo e dopo i test di ottobre con Giappone e Brasile, le Azzurre hanno cercato di alzare ulteriormente l'asticella volando negli USA per misurarsi con la selezione più iconica e titolata al mondo. La sconfitta di venerdì nella prima amichevole di Orlando è servita al gruppo per capire dove poter migliorare e nella gara in programma domani alle 19 locali (l'1.00 di notte italiana) al Chase Stadium, dove gioca l'Inter Miami di Leo Messi, le calciatrici vogliono dimostrare di aver imparato la lezione e di potersela giocare alla pari - per tutti i 90 minuti - anche con la corazzata statunitense, seconda nel Ranking FIFA (l'Italia è dodicesima). "L'obiettivo di queste partite era fare esperienza e migliorare nella gestione delle difficoltà, che di sicuro ci possono aiutare a crescere - ha dichiarato Andrea Soncin nella conferenza stampa che ha preceduto la rifinitura -. Siamo molto concentrate sul percorso. I successi di sicuro aiutano a creare una mentalità vincente, ma sfidare avversarie del genere è fondamentale e può insegnare molto".

Per ridurre il gap con il Paese per antonomasia del calcio femminile (che può contare su quasi 2 milioni di tesserate contro le 50mila italiane) bisognerà continuare a investire e a lavorare di sistema, ma nell'immediato la ricetta per riuscirci la svela lo stesso Ct: "Domani serviranno qualità di gioco e ferocia. Loro occupano bene gli spazi e sono una squadra molto evoluta, che dando pochissimi punti di riferimento venerdì ci ha portato spesso ad andare fuori giri, costringendoci a rincorrere e a sprecare energie preziose. È una mia responsabilità mettere le ragazze nelle migliori condizioni per esprimersi: devo trovare la chiave giusta per accendere in loro la consapevolezza di essere all'altezza degli Stati Uniti". 

Ultimi video

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

00:26
CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

00:27
MCH FESTA IN CONFERENZA FLAMENGO MCH

Flamengo in festa, l'allenatore sommerso dal ghiaccio

00:33
MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

00:43
MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:05
Da Curva Roma cori di discriminazione anti-Napoli
20:43
Nazionale donne verso sfida con Usa, Soncin: Servono qualità e ferocia"
20:39
Fiorentina, Dzeko parla a tifosi col megafono dopo ko di Bergamo
20:39
Como, Nico Paz: "Gol in rovesciata? Ci riproverò"
20:36
Fiorentina, Vanoli: "Grazie ai tifosi per sostegno nonostante classifica"