Nazionale donne verso sfida con Usa, Soncin: Servono qualità e ferocia"

Nel quartier generale di Fort Lauderdale, bagnato da una pioggia incessante, la Nazionale Femminile continua a lavorare in vista dell'ultimo appuntamento di un 2025 intenso e al tempo stesso molto emozionante. Dopo il grande Europeo e dopo i test di ottobre con Giappone e Brasile, le Azzurre hanno cercato di alzare ulteriormente l'asticella volando negli USA per misurarsi con la selezione più iconica e titolata al mondo. La sconfitta di venerdì nella prima amichevole di Orlando è servita al gruppo per capire dove poter migliorare e nella gara in programma domani alle 19 locali (l'1.00 di notte italiana) al Chase Stadium, dove gioca l'Inter Miami di Leo Messi, le calciatrici vogliono dimostrare di aver imparato la lezione e di potersela giocare alla pari - per tutti i 90 minuti - anche con la corazzata statunitense, seconda nel Ranking FIFA (l'Italia è dodicesima). "L'obiettivo di queste partite era fare esperienza e migliorare nella gestione delle difficoltà, che di sicuro ci possono aiutare a crescere - ha dichiarato Andrea Soncin nella conferenza stampa che ha preceduto la rifinitura -. Siamo molto concentrate sul percorso. I successi di sicuro aiutano a creare una mentalità vincente, ma sfidare avversarie del genere è fondamentale e può insegnare molto".
Per ridurre il gap con il Paese per antonomasia del calcio femminile (che può contare su quasi 2 milioni di tesserate contro le 50mila italiane) bisognerà continuare a investire e a lavorare di sistema, ma nell'immediato la ricetta per riuscirci la svela lo stesso Ct: "Domani serviranno qualità di gioco e ferocia. Loro occupano bene gli spazi e sono una squadra molto evoluta, che dando pochissimi punti di riferimento venerdì ci ha portato spesso ad andare fuori giri, costringendoci a rincorrere e a sprecare energie preziose. È una mia responsabilità mettere le ragazze nelle migliori condizioni per esprimersi: devo trovare la chiave giusta per accendere in loro la consapevolezza di essere all'altezza degli Stati Uniti".