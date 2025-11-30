Nazionale donne verso sfida con Usa, Soncin: Servono qualità e ferocia"

Nel quartier generale di Fort Lauderdale, bagnato da una pioggia incessante, la Nazionale Femminile continua a lavorare in vista dell'ultimo appuntamento di un 2025 intenso e al tempo stesso molto emozionante. Dopo il grande Europeo e dopo i test di ottobre con Giappone e Brasile, le Azzurre hanno cercato di alzare ulteriormente l'asticella volando negli USA per misurarsi con la selezione più iconica e titolata al mondo. La sconfitta di venerdì nella prima amichevole di Orlando è servita al gruppo per capire dove poter migliorare e nella gara in programma domani alle 19 locali (l'1.00 di notte italiana) al Chase Stadium, dove gioca l'Inter Miami di Leo Messi, le calciatrici vogliono dimostrare di aver imparato la lezione e di potersela giocare alla pari - per tutti i 90 minuti - anche con la corazzata statunitense, seconda nel Ranking FIFA (l'Italia è dodicesima). "L'obiettivo di queste partite era fare esperienza e migliorare nella gestione delle difficoltà, che di sicuro ci possono aiutare a crescere - ha dichiarato Andrea Soncin nella conferenza stampa che ha preceduto la rifinitura -. Siamo molto concentrate sul percorso. I successi di sicuro aiutano a creare una mentalità vincente, ma sfidare avversarie del genere è fondamentale e può insegnare molto".