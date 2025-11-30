Da Curva Roma cori di discriminazione anti-Napoli

Circa quattro mila tifosi per il Napoli, tutti residenti nel Lazio visto il divieto di trasferta, e alcuni cori di discrimazione territoriale dalla Curva di sostenitori romanisti: e' questa la foto dell'Olimpico, prima di Roma-Napoli. "La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare". E' lo striscione in Curva Sud poco prima del fischio d'inizio. I tifosi giallorossi citano così la canzone di Jovanotti sognando lo scudetto e arrivando all'appuntamento di questa sera con la possibilità di tornare primi in classifica in solitaria con una vittoria. Nel riscaldamento, però, anche cori di discriminazione territoriale dalla Curva Sud nei confronti del Napoli, mentre fuori dall'Olimpico (prima del match) è comparso anche uno striscione che inneggiava all'eruzione del Vesuvio. "Aspettando che..." e la foto del vulcano.