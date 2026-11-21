Gian Piero Gasperini, al termine di Parma-Roma, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria della sua squadra: "Molto soddisfatto perché c’è sempre un po’ di incertezza quando tanti calciatori vanno via e alcuni tornano all’ultimo. Poi bisogna capire se si riparte da dove si è finito. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato, in ottima condizione, che è partito molto forte. Poi nei 90 minuti la partita ha preso una piega diversa ma sono stati momenti di grande equilibrio".