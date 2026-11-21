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Gian Piero Gasperini, al termine di Parma-Roma, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria della sua squadra: "Molto soddisfatto perché c’è sempre un po’ di incertezza quando tanti calciatori vanno via e alcuni tornano all’ultimo. Poi bisogna capire se si riparte da dove si è finito. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato, in ottima condizione, che è partito molto forte. Poi nei 90 minuti la partita ha preso una piega diversa ma sono stati momenti di grande equilibrio".
Alla domanda su quanto possa migliorare la sua squadra risponde: "Indubbiamente di dettagli ce ne sono sempre tanti, un po’ sono di squadra, un po’ individuali ma è indubbio che questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti. Anche nella difficoltà, abbiamo preso un brutto gol e ci poteva essere anche un risvolto psicologico invece c’è stata una reazione molto forte. Questo è l’aspetto migliore, questa squadra ha la fiducia di realizzare dei gol e anche di fronte all’episodio sfortunato ha sempre la convinzione di andare oltre”.
Inevitabile parlare di Malen: "Non ho grandi meriti perché lui, comunque, era già un giocatore di livello, basta vedere il suo percorso com’è stato, prima in Olanda poi al Dortmund. Non vai in certe squadre, se non hai dei valori notevoli, io forse l’ho messo a giocare dove lui si esprime meglio, non che non facesse bene nelle altre squadre. Nel campionato italiano parlano i numeri, c’è una bella serie di attaccanti anche in Serie A. Mi viene in mente Lautaro, lui in questo momento è straordinario e come si combina con noi. La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante con queste caratteristiche, forse più che un altro attaccante più forte, ma con caratteristiche diverse”.