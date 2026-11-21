© Getty Images
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Troppa Roma e troppo Donyell Malen per il Parma di Gilardino: alla dodicesima giornata arriva un netto 5-1 per i giallorossi grazie al poker del numero 14 e al gol di Rodrigo Mora, con in mezzo la rete di Elphege per il momentaneo 1-1. La partita comincia subito con un brivido per i giallorossi, con Svilar che si accascia al terzo minuto toccandosi i flessori dopo un intervento in uscita: il portiere, appena tornato dall’infortunio, riesce però a rimanere in campo. Il Parma gioca a viso aperto senza aspettare gli uomini di Gasperini, e dopo la parata sicura di Daffara su Molina attacca e va vicino al gol con Delprato, che dopo due rimpalli in area colpisce pericolosamente, ma il pallone finisce in corner. Proprio sull’angolo i gialloblù hanno l’occasione più pericolosa del loro primo tempo, con lo stacco perfetto di Fabbian: Svilar è reattivo e respinge bene il pallone. A sei minuti da fine primo tempo, però, è la Roma a passare in vantaggio: sul cross di Lulli dalla destra Malen aggancia perfettamente al volo, spostandosi il pallone sul destro e fulminando Daffara con un destro potente e preciso all’angolino.
Nella ripresa il Parma pareggia alla prima occasione disponibile, con Elphege che supera un colpevole Balerdi a centrocampo e si invola verso la porta, battendo Svilar in uscita. La Roma non ci sta e reagisce fin da subito, con il colpo di testa di Mancini da calcio d’angolo respinto bene da Daffara. Il portiere gialloblù, però, deve arrendersi al 68’, quando, su un cross del neo entrato Wesley, Troilo sbaglia l’intervento e liscia il pallone, ribadito subito in rete ancora da Malen. Passano tre minuti e i giallorossi calano il tris con Rodrigo Mora, bravo ad avventarsi sulla respinta corta di Delprato a centro area. La Roma ha la partita in mano e al 78’ trova anche il poker ancora una volta con il solito Malen, che di prima mette in rete su un altro cross perfetto di Wesley. Il Parma prova ad accorciare con Nicolussi Caviglia, ma Svilar è attento. Nel finale c’è spazio, ancora una volta, per Malen: Wesley anticipa Valeri e serve l’olandese, che col campo aperto salta Daffara e segna il dodicesimo gol in campionato. I giallorossi sono secondi a -2 dalla Lazio capolista in attesa di Atalanta-Inter, mentre il Parma resta a +1 dalla zona retrocessione.
PARMA-ROMA 1-5
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi (75’ Diallo), Fabbian (66’ Ordóñez), Sierro (75’ Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (66’ Lontani), Elphege (90’ De Martis)
A disp.: Ghidotti, Corvi, Cremaschi, Bernabé, Almqvist, Frigan, Diego Carlos, Konaté, Passar. All: Gilardino
Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Balerdi (56’ Ndicka), Hermoso; Lulli (56’ Wesley), Cristante, Koné, Molina (84’ Koulierakis); Mora (84’ Pisilli); Dybala (62’ Soulé), Malen
A disp.: De Marzi, Gollini, Castro, De Roon, Ghilardi. All: Gasperini
Arbitro: Sozza
Marcatori: 39’, 68’, 78’ e 90’ Malen (R), 54’ Elphege (P), 71’ Mora (R)
Ammoniti: Valeri (P)
Espulsi: -