Troppa Roma e troppo Donyell Malen per il Parma di Gilardino: alla dodicesima giornata arriva un netto 5-1 per i giallorossi grazie al poker del numero 14 e al gol di Rodrigo Mora, con in mezzo la rete di Elphege per il momentaneo 1-1. La partita comincia subito con un brivido per i giallorossi, con Svilar che si accascia al terzo minuto toccandosi i flessori dopo un intervento in uscita: il portiere, appena tornato dall’infortunio, riesce però a rimanere in campo. Il Parma gioca a viso aperto senza aspettare gli uomini di Gasperini, e dopo la parata sicura di Daffara su Molina attacca e va vicino al gol con Delprato, che dopo due rimpalli in area colpisce pericolosamente, ma il pallone finisce in corner. Proprio sull’angolo i gialloblù hanno l’occasione più pericolosa del loro primo tempo, con lo stacco perfetto di Fabbian: Svilar è reattivo e respinge bene il pallone. A sei minuti da fine primo tempo, però, è la Roma a passare in vantaggio: sul cross di Lulli dalla destra Malen aggancia perfettamente al volo, spostandosi il pallone sul destro e fulminando Daffara con un destro potente e preciso all’angolino.