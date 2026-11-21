Il Paris Saint-Germain batte 3-2 in trasferta il Nizza nel match valido per l'undicesima giornata della Ligue 1, ma rischia di perdere a lungo per infortunio Desirè Douè, uscito in barella subito prima dell'intervallo per un problema al ginocchio destro. Amoura illude i padroni di casa sbloccando il risultato all'8', Mayulu pareggia i conti su rigore al 31' e un minuto dopo proprio Douè firma la rete del sorpasso, prima di uscire per infortunio. Nella ripresa al 40' Ferran Torres cala il tris prima del gol a tempo scaduto di Abdi. Il Psg ottiene così l'ottava vittoria di fila salendo a 26 punti, a +5 sul Lille con una partita in meno, mentre il Nizza resta fermo a quota 17, in zona Europa.