"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non meritavamo di chiudere sotto, al di là dei meriti della Lazio che sta facendo un ottimo campionato ed è una squadra che sa quello che vuole. Questo passivo è troppo pesante, oggi meritavamo qualcosa in più; la squadra si è disimpegnata bene, poi però bisogna concretizzare le occasioni da gol, per quello che abbiamo prodotto abbiamo raccolto troppo poco". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. "L'atteggiamento c'è stato, poi ci sono squadre più forti che alla lunga possono venir fuori, anche avvantaggiate dal risultato. Abbiamo messo in difficoltà la Lazio, ma se guardi il risultato cambia la visione della gara", prosegue Di Francesco. Che poi sottolinea come "dagli attaccanti pretendo di più, è importante che si diano una mossa. Da loro dobbiamo fare il salto di qualità, è un messaggio che lancio a loro perché abbiamo bisogno dei loro gol. Poi starà a me, adesso, capire a chi dare continuità", conclude.