Balerdi 6 - Marca il gigante Elphege e non è un compito agevole, ma le doti difensive dell'argentino sono adatte anche a imprese del genere. Già nei primi minuti sbroglia anche una situazione pericolosa nella sua area. Si fa trovare quasi sempre nel posto giusto, ma sbaglia completamente l'anticipo su Elphege nell'azione che porta l'1-1 e questo rovina la sua prestazione, ottima fino a quel momento.