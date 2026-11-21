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Konè e Svilar sono degli ottimi ritorno per Gasperini, Balerdi commette un solo errore che costa carodi Enzo Palladini
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ROMA
Svilar 6,5 - Un ritorno movimentato. Buona parata su Troilo dopo meno di un minuto e allarme per un dolore alla coscia poco dopo. Resiste in campo, anche se con un pochino di paura che passa grazie a una splendida parata su Fabbian.
Mancini 6 - Solita voglia di andare a fare la differenza nell'area avversaria, ma anche qualche sbavatura nelle chiusure difensive. Nel secondo tempo va molto vicino al gol con un colpo di testa parato da Daffara.
Balerdi 6 - Marca il gigante Elphege e non è un compito agevole, ma le doti difensive dell'argentino sono adatte anche a imprese del genere. Già nei primi minuti sbroglia anche una situazione pericolosa nella sua area. Si fa trovare quasi sempre nel posto giusto, ma sbaglia completamente l'anticipo su Elphege nell'azione che porta l'1-1 e questo rovina la sua prestazione, ottima fino a quel momento.
Dall'11' st Ndicka 6 - I compagni lo mettono in condizione di entrare comodamente in partita, perché è proprio il momento in cui segnano il 2-1 e il 3-1.
Hermoso 6,5 - Lucido e prudente a curare la fase difensiva nella prima mezz'ora, poi si avventura anche dall'altra parte dove riesce a essere sempre pericoloso.
Lulli 6 - L'apporto podistico è eccellente come al solito, per una mezz'ora indispettisce un po' Gasperini commettendo qualche errore, ma poi da un suo cross rasoterra arriva il gol dell'1-0 di Malen. Questo episodio lo sblocca e gli dà ulteriore fiducia.
Dall'11' st Wesley 7,5 - Un ingresso devastante (per gli avversari). Sullo stesso binario percorso da Lulli, con la stessa percorrenza ma con qualche giocata molto lucida. Da un suo cross arriva il gol del 2-1, una sua azione dà origine a quello del 3-1. Terzo capolavoro con il passaggio orizzontale per il 4-1 di Malen.
Cristante 6,5 - Quando gioca al fianco di Konè si sente più tranquillo e lo si nota in campo, con la precisione delle giocate, la tranquillità della gestione a centrocampo.
Konè 6,5 - Un ritorno importantissimo per il centrocampo giallorosso. Ancora in rodaggio dopo il lungo stop, riesce comunque a dare il suo contributo alla manovra.
Molina 6 - Non si può dire che non provi a fare il suo dovere. Anzi, ci mette quello che può. Però con il sinistro non gli riesce proprio di crossare, deve accontentarsi di fare il meno peggio girandosi sul destro.
Dal 38' st Koulierakis sv.
Dybala 6,5 - Ci dà dentro senza paura, svariando da destra al centro, saltando con la sua solita abilità i difensori avversari. Non lo si direbbe un giocatore al rientro, la brillantezza non gli manca.
Dal 17' st Soulè 6,5 - Entra con il piglio giusto, parte in progressione in mezzo a un nugolo di avversari e va a creare le basi per il 3-1 di Rodrigo Mora.
Rodrigo Mora 6,5 - Le sue prima giocate sono divertimento puro per sé e per chi guarda, poi gli avversati gli prendono le misure e diventa tutto più difficile. Resta un po' in disparte, poi va a prendersi la soddisfazione del gol personale realizzando il 3-1 su una respinta della difesa.
Dal 38' st Pisilli sv.
Malen 9 - Il ritorno del fuoriclasse. Per quasi un tempo si trascina qualche frustrazione dalla parentesi vissuta con la sua Nazionale, sbaglia anche qualcosa che di solito non sbaglia. Ma sono solo apparenze. Da lì in poi pittura il classico gol alla Malen, con un primo controllo da manuale del calcio e una girata che non lascia scampo a Daffara. Fenomenale l'1-0 e spietato il 2-1 sull'errore clamoroso di Troilo. Altrettanto spietato nel gol del 4-1 sull'ennesimo assist di Wesley, imprendibile per gli avversari nel gol del 5-1.
Allenatore Gasperini 7 - Sempre sul pezzo, sempre attento al minimo errore dei suoi giocatori. Così deve essere quando si vuole competere per il massimo risultato.
PARMA
Daffara 6,5; Delprato 5, Troilo 4, Carboni 5; Britschgi 5 (30' st Diallo 6), Fabbian 6 (22' st Ordonez 6), Sierro 5 (30' st Nicolussi Caviglia sv), Keita 5, Valeri 6; Elphege 6,5 (45' st De Martis sv), El Bilal Tourè 6 (22' st Lontani 6). Allenatore Gilardino 5.