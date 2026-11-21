"Qualcuno si aspettava che venissimo qua a fare barricate. Abbiamo messo tre volte a tu per tu con il portiere un giocatore. Se non lo concretizzi poi il Como viene fuori con forza e diventa tutto più difficile", queste le parole dopo la sconfitta del suo Cagliari di Fabio Pisacane. Il tecnico dei sardi poi entra nel dettaglio del match vinto per 2-0 dai lariani: "Noi rassegnati? Il Como non è stato travolgente perché il Cagliari ha fatto una buona partita. Non puoi fare paragoni con il passato, eravamo un altro Cagliari. Abbiamo abbassato ancora di più l’età media, difficile darti ragione o aprire un dibattito. Mi piace ascoltare, ma se parliamo di due cose che non hanno niente a che fare parliamo del nulla".