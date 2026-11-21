Il Psg in ansia per Désiré Doué. L'esterno francese è stato costretto a lasciare il campo in barella nel corso del primo tempo del match contro il Nizza dopo essersi procurato, da solo, un torsione innaturale del ginocchio. Il parigino si fa male al 44', dopo aver segnato la rete del momentaneo 2-1 esterno dei parigini.
Il classe 2005 è subito scoppiato in lacrime, facendo presagire un lungo stop. Brutta notizia per Luis Enrique, che oltre a dover rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia sempre per un infortunio al ginocchio, rischia di perdere a lungo un altro esterno d'attacco. Gli esami faranno chiarezza sul problema, soprattutto, sui tempi di recupero per Doué.