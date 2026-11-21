Il classe 2005 è subito scoppiato in lacrime, facendo presagire un lungo stop. Brutta notizia per Luis Enrique, che oltre a dover rinunciare a Khvicha Kvaratskhelia sempre per un infortunio al ginocchio, rischia di perdere a lungo un altro esterno d'attacco. Gli esami faranno chiarezza sul problema, soprattutto, sui tempi di recupero per Doué.