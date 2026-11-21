Al termine della vittoria per 2-0 del Como sul Cagliari, Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della propria squadra: “Non credo sia stata una partita perfetta. Abbiamo concesso 3/4 contropiede pericolosi. Ce lo aspettavamo. Complimenti a loro per aver creato occasioni in quel modo. Dopo la mezz’ora, la gara è cambiata: c’è stata solo una squadra in campo. Queste partite sono talmente difficili, che do loro un valore enorme. Sono molto contento, per il modo in cui si ha vinto. Più minuti per Ricci e Liberali, Lahdo è entrato benissimo. Abbiamo finito con quattro terzini. L’unico cambio offensivo era Paz. C’è questo compromesso, i ragazzi a volte devono giocare fuori ruolo. Ma stanno dando un ottimo contributo. Da Cunha inossidabile? Mi piace questa parola. Nel primo tempo ha faticato, ma ha fatto un grandissimo secondo tempo. E’ un bellissimo gioiello per noi, trova sempre nuovi stimoli, ha giocato in tutti i ruoli. Oggi volevo farlo riposare e far giocare Caqueret, ma il francese ieri ha sentito qualcosa, confermata dagli esami. Siamo in pochi e non possiamo prenderci rischi. Sarebbe tutto più facile se tutti i giocatori del mondo avessero la sua mentalità. Giocare in casa, per tutti, deve portare forza e vantaggi. Quando sento tutti i tifosi cantare ti carichi di più. Queste sono partite trappola, è stato fondamentale vincere. Ci sono giocatori che sono più forti rispetto agli altri. Jacobo Ramon a me piace, non vorrei parlare troppo di lui sennò poi mi sente... L’anno scorso poteva fare 12 gol, sotto porta non trovava la capacità di segnare. A volte i compagni lo prendevano in giro. Ma questi ragazzi stanno migliorando, anno dopo anno. Ramon, di testa, in Serie A, è primo o secondo per duelli. Se poi, vuoi arrivare in alto, devi imparare ad affrontare l’Inter, a contenere Thuram. Ma mi piace il modo in cui si mettono in gioco. Io tra 5 o 6 anni mi auguro di continuare ad allenare, anche se è un mestiere pesante, e vedere questi ragazzi giocare Mondiali e competizioni importanti. Qui possono crescere, ma per fare un ulteriore step devono continuare così, il calcio va veloce”.