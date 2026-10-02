Gasperini: "La mia Roma si è avvicinata all'Inter. Romano al Cagliari? Esigenze di bilancio, peccato"

Dybala è un poeta, non così fragile: "Un top, partito alla grande con entusiasmo e forza. Tutti mi dicevano che aveva dei muscoli di seta, invece ho scoperto che ha una fibra particolare e ha dimostrato di essere un calciatore sano e valido. Gli allenamenti sono fondamentali e ora è tornato a sprintare, presto lo vedremo calciare da fuori come i vecchi tempi". Dybala è anche uno dei migliori giocatori allenati da Gasp: "Ho avuto la fortuna di avere calciatori forti. Penso a Jeda al Crotone, Milito al Genoa, Ilicic e Papu Gomez all'Atalanta".