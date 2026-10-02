Paura in Argentina per Leandro Paredes: prende fuoco la casa, nessun ferito

Paura in Argentina per Leandro Paredes. La casa dell'ex centrocampista di Juventus, Empoli e Roma, costruita nel country club Saint Thomas East-West di Canning (provincia di Buenos Aires), ha preso fuoco nella mattinata di giovedì. L'incendio sarebbe divampato in un soppalco dove si trovava una caldaia ed è stato domato dai vigili del fuoco volontari di Esteban Echeverría, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi al resto della proprietà. Fortunatamente non si sono registrati feriti né vittime ma solo danni materiali. Al momento non è ancora stato reso noto chi si trovasse all'interno dell'abitazione al momento dello scoppio dell'incendio. Paredes, attuale capitano del Boca Juniors, viveva nell'abitazione in compagnia Camila Galante, e dei loro tre figli Victoria, Giovanni e Lautaro.