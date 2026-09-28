Nuovo Stadio della Roma a Pietralata, c'è il via libera: parere positivo dalla Conferenza di Servizi

"Per noi lo stadio non è soltanto un impianto sportivo, ma può rappresentare una straordinaria occasione di rigenerazione, sviluppo e crescita per Pietralata e per tutto il quadrante. La nostra priorità è che una trasformazione di questa portata sappia dialogare con il territorio e produrre benefici concreti per chi vive quotidianamente questi quartieri. Pietralata ha davanti a sé l'opportunità di diventare uno dei luoghi simbolo della trasformazione di Roma, capace di coniugare sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che dobbiamo affrontare con ambizione: vogliamo che il cambiamento generato dallo stadio vada oltre i confini dell'impianto e diventi un'occasione per migliorare la qualità urbana e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, moderno e vivo".