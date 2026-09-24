Il miglior portiere della Serie A non gioca per nessuna Nazionale: l'incredibile caso Svilar

Mile Svilar ha conquistato per due volte di fila il premio come miglior portiere della Serie A. Eppure non è stato convocato nell'ultimo Mondiale e non ci sarà nemmeno in questa Nations League. Il motivo? L'estremo difensore giallorosso è nato e cresciuto in Belgio da genitori serbi. Qui ha attraversato tutte le categorie di età, dall'U15 all’U21. Poi però, dando ascolto al padre Ratko, ex portiere della Nazionale serba, decide di rispondere alla chiamata della Serbia nel settembre del 2021, debuttando in un'amichevole con il Qatar. Una sola presenza ma decisiva. Svilar cambia subito idea e decide di scegliere il Belgio (ha la doppia nazionalità). Per la Fifa però il danno è fatto, perché, anche se la partita incriminata con il Qatar è solo un'amichevole, vale come presenza ufficiale che blocca qualsiasi possibilità di essere convocato in un'altra Nazionale.